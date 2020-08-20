 الهند وبنجلاديش يبحثان خطة تنظيم رحلات محدودة - بوابة الشروق
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الهند وبنجلاديش يبحثان خطة تنظيم رحلات محدودة

بنجلاديش - ارشيفية
بنجلاديش - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2020 - 6:16 م | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2020 - 6:16 م
أجرى أمين وزارة الخارجية الهندية هارش فاردان شرينجلا، محادثات اليوم الخميس، مع رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد، تركزت على المساعدة الإنمائية الهندية لمشروعات السكك الحديدية والطاقة.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن الهند اقترحت إنشاء "فقاعة سفر" لتشغيل رحلات محدودة للمسافرين لأغراض الأعمال والأغراض الطبية.

ونقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أنوراج سريفاستافا، القول إنه تم بحث الأمور المتعلقة بالحدود والممرات المائية ومواجهة كورونا.

و"فقاعات السفر"، المعروفة أيضا بـ"ممرات كورونا"، تمثل شراكة بين بلدين جارين، وتتيح فتح الحدود والسماح للأفراد بالسفر بحرية داخل المنطقة دون الحاجة للخضوع لحجر صحي عند الوصول.

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