ترامب: إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض عقوبات على إيران بموجب «آلية الزناد»، مشيرًا إلى أن إيران خرقت الاتفاق النووي بشكل كبير منذ عام 2005.

وأكد «ترامب»، خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الأربعاء، أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي، لافتًا إلى أن أمريكا ستفرض عقوبات أممية سريعة على إيران.

وبموجب آلية الزناد، يمكن للأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الادعاء بأن الطرف الآخر في الاتفاقية لم يف بالتزاماته، وبالتالي، بعد عملية قانونية من 4 مراحل تستغرق ما مجموعه 65 يوما، تتم إعادة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران.

وسيكون على واشنطن أن تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن انتهاك إيران للاتفاق. وبعد ذلك على مجلس الأمن التصويت في غضون 30 يوما على قرار لاستمرار تخفيف العقوبات المفروضة على إيران. وما لم يتم اعتماد مثل هذا القرار بحلول الموعد النهائي وهو ما يمكن أن تعرقله واشنطن عبر استخدام حق النقض "الفيتو"، فسيتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة التي كانت سارية قبل الاتفاق النووي تلقائيا.

ولم يتضح كيف يمكن لموسكو أو بكين أو أي أعضاء آخرين في مجلس الأمن أن يحاولوا منع واشنطن من إعادة فرض العقوبات، أو ما إذا كانت هناك أي طريقة ممكنة من الناحية الإجرائية.