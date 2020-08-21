 عمرو دياب عن أغنيته الجديدة : ولعت ولسه هتولع أكتر - بوابة الشروق
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عمرو دياب عن أغنيته الجديدة : ولعت ولسه هتولع أكتر

الفنان عمرو دياب
الفنان عمرو دياب

نشر في: الخميس 20 أغسطس 2020 - 11:55 م | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2020 - 11:55 م

أبدي المطرب عمرو دياب بردوج الأفعال الكبيره الذي حققه برومو اغنيته الجديدة "اماكن السهر" الذي يستعد لطرحها غدا الجمعة،ونشر تغريدة عبر حسابه الرسمي علي تويتر قال فيها " ولعت و لسة هتولع اكتر! نار.
وطلب من جمهوره مشاهدة برومو فيديو الاغنية، وقال لهم "خليكم جاهزين للي جاي.
وتعتبر أغنية " اماكن السهر" هي الأغنية الثالثة ضمن أغنيات الصيف لعمرو دياب، بعد ان قدم "يا بلدنا يا حلوة" و"مالك غيران"، واخيرا أغنية أماكن السهر، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، توزيع أسامة الهندى، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.
من ناحية أخري فاجا عمرو دياب جمهوره بقراره العودة للتمثيل بعد غياب 27 عاما من خلال تعاقده مع "نتفليكس" والمسلسل تدور أحداثه في إطار درامي غنائي ولا يزال في طول التحضير.

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