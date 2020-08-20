اختطاف سفينة ترفع علم بنما قبالة ساحل الصومال الشمالي

قال ضابط شرطة، اليوم الخميس، إن قراصنة اختطفوا سفينة ترفع علم بنما قبالة ساحل الصومال الشمالي.



وأضاف الضابط أحمد محمد لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الخميس، إن سفينة النقل كانت في طريقها من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العاصمة الصومالية مقديشو.



وتابع: "إننا نحاول التعامل مع الموقف، ونرى ما إذا كان يمكن للقراصنة الإفراج عن السفينة بسلام دون فدية".



وتعرضت السفينة لخطر الاختطاف بعد أن تعرضت لمشكلة ميكانيكية، بحسب ضابط الشرطة.



وعلى الرغم من تراجع حوادث القرصنة في السنوات الأخيرة، إلا أن المياه الصومالية تعتبر خطيرة للغاية.