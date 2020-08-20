 رجل يصيب 6 أشخاص بسوائل حارقة أثناء إجلائه قسريا في ألمانيا - بوابة الشروق
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رجل يصيب 6 أشخاص بسوائل حارقة أثناء إجلائه قسريا في ألمانيا

ارشيفية
ارشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2020 - 7:14 م | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2020 - 7:14 م
أصيب ستة أشخاص، حالة بعضهم خطيرة، جراء مقاومة رجل لإجلائه قسريًا في مدينة نويشتات غربي ألمانيا.

وذكرت إدارة المدينة، اليوم الخميس أن الرجل، الذي يبلغ من العمر 64 عامًا، هاجم رجال تنفيذ الأحكام بسوائل وعبوات حارقة.

ووفقا للشرطة، فقد حدث الهجوم في منزل متعدد العائلات، عندما قام ساكن الدور الأخير بمقاومة إجلائه، الذي قررته سلطات المدينة، وقد أدى هذا إلى إصابة ستة أشخاص بينهم الساكن نفسه.

وتم إلقاء القبض على الرجل، ويُعْتَقَد أنه هاجم موظفين اثنين في هيئة تنفيذ الأحكام في البلدية وعاملة في قوات الإطفاء، بالإضافة إلى موظف بشركة خاصة لفض الأقفال وأحد الجيران الذي هرع للمساعدة.

من جانبه، قال مارك فايجل، عمدة المدينة: "أنا مذهول من الهجوم على قوات تنفيذ الأحكام والإطفاء، وهذه جريمة غادرة تم التخطيط لها ولم تشهدها مدينتنا من قبل".

يذكر أن الإجلاء القسري جاء بناء على قرار صادر من المحكمة الابتدائية في مدينة نويشتات بحق المستأجر الذي يقطن هذا المسكن منذ 2013 وتأخر عن سداد الإيجار منذ 2019.

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