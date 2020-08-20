برلمان سريلانكا المنتخب حديثا يعتزم تمرير تعديلات دستورية في أولى جلساته اليوم

من المقرر أن يعقد برلمان سريلانكا المنتخب حديثا، اليوم الخميس، أولى جلساته، حيث من المقرر أن يصدق على التعديلات الدستورية التي تهدف لإزالة ما يصفه الحزب الحاكم "بالعوائق" أمام حكم البلاد.

والتقى أعضاء حزب الشعب الحاكم، الذي فاز بـ145 مقعدا في البرلمان المؤلف من 225 مقعدا في الانتخابات التي أجريت في الخامس من أغسطس الجاري، صباح اليوم برئاسة رئيس البرلمان الجديد ماهيندا يابا ابيواردينا.

وقال اودايا جامانبيلا، الوزير والمتحدث الحكومي: "إحدى أولوياتنا سوف تكون تمرير تعديلات دستورية مع خلال التخلص من بنود سابقة، مازالت تمثل عائقا أمام حكم البلاد".

ومن بين أبرز التعديلات التي تأمل الحكومة في تمريرها تغيير التعديل الدستوري (التعديل 19) الذي طرحته الحكومة السابقة. ووفقا للتعديل، تتولى لجان مستقلة التعيينات في المؤسسات المهمة مثل القضاء والخدمة العامة ولجنة الانتخابات.

وكان الرئيس جوتابايا راجاباكسا وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا قد انتقدا التعديل الـ19 خلال الحملة الانتخابية.

وقال جامانبيلا: "مع ذلك، قررت الحكومة الاحتفاظ ببعض البنود الإيجابية في التعديل الـ19 مثل بند الحق في الحصول على المعلومات".

ومن المقرر أن يدلى رئيس سريلانكا بكلمة أمام البرلمان في وقت لاحق من اليوم.