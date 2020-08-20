مدرب ليون بعد الخروج من بايرن: الإحباط هو السائد

أكد الفرنسي رودي جارسيا المدير لفريق ليون، أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ( 3 – 0).

وتأهل بايرن ميونيخ الألماني، لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما اكتسح ليون الفرنسي في الدور نصف النهائي بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي.

وقال رودي جارسيا في تصريحات لراديو "مونت كارلو" عقب المباراة:«حتى لو كان بإمكاننا أن نفخر بمسارنا في البطولة، فإن الإحباط هو السائد».

وأضاف:«نأسف على عدم التقدم في المباراة، لأننا كان يجب أن نتقدم بالنتيجة، ربما لم نتأهل، لكننا فعلنا الشيء الصحيح، واحترامنا خطة اللعبة، واستخدمنا المساحات خلف ظهورهم».

وفي نهاية الحديث قال:«أشكر اللاعبين، شكرا لما قدموه لكل فرنسا، لقد خسرنا، وكان من الممكن أن نكون في النهائي، وآمننا بذلك، وكان بإمكاننا العودة إلى المباراة 2-1، ولكن في النهاية أجد النتيجة شديدة للغاية مقارنة بالمباراة».