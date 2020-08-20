 تعليم المنيا يدرس إلغاء قائمة الانتظار لحضانات مدارس اللغات الرسمية - بوابة الشروق
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تعليم المنيا يدرس إلغاء قائمة الانتظار لحضانات مدارس اللغات الرسمية

ماهر عبد الصبور
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2020 - 4:38 م | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2020 - 4:43 م

أكد أحمد عبد المحسن، مدير إدارة مدارس اللغات الرسمية والتجريبية بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن المديرية برعاية محمد محمود عزب وكيل الوزارة، وبرئاسة الدكتور علي عبد السلام، مدير عام التعليم العام، شهدت اجتماعًا بمديري المدارس الرسمية والمتميزة للغات، لمناقشة حل مشكلة أولياء الأمور، وبخاصة لسن القبول بالحضانات، وإلغاء قائمة الانتظار.

وأضاف "عبد المحسن"، أن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات الهامة وعلى رأسها الاستعداد للعام الدراسي الجديد، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك السعي لإيجاد حلول لقبول أكبر عدد ممكن من الأطفال الذين أكملوا 5 سنوات، وما زالوا على قائمة الانتظار، وقد أبدي الجميع تعاونهم لحل هذه الازمة.

ووصلت قائمة الانتظار في أعوام سابقة إلى سن 5 سنوات و6 شهور، لم يكن لهم نصيب لدخول اللغات.

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