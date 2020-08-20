 البطل يواجه ليدز في الجولة الأولى.. تعرف على مباريات الموسم الجديد من البريميرليج - بوابة الشروق
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البطل يواجه ليدز في الجولة الأولى.. تعرف على مباريات الموسم الجديد من البريميرليج

محمد ثابت
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2020 - 10:31 ص | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2020 - 10:36 ص

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم جدول ومواعيد مباريات الموسم الجديد من البريميرليج 2020/2021.

وجاءت مباريات الأسبوع الأول من البريميرليج الذي تنطلق فاعلياته يوم السبت الموافق 12 سبتمبر على النحو التالي:

كريستال بالاس x ساوثهامبتون

فولهام x أرسنال

ليفربول X ليدز يونايتد

توتنهام x إيفرتون

وست بروميتش x ليستر سيتي

وست هام x نيوكاسل يونايتد

 

14 سبتمبر

برايتون x تشيلسي

شيفيلد يونايتد x وولفرهامبتون

 

في حين لم يتحدد موعد المباراة الأولى لكلًا من بيرنلي & مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي & أستون فيلا، بسبب المشاركة الأوروبية للسيتي واليونايتد.

 


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