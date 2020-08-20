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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم جدول ومواعيد مباريات الموسم الجديد من البريميرليج 2020/2021.

وجاءت مباريات الأسبوع الأول من البريميرليج الذي تنطلق فاعلياته يوم السبت الموافق 12 سبتمبر على النحو التالي:

كريستال بالاس x ساوثهامبتون

فولهام x أرسنال

ليفربول X ليدز يونايتد

توتنهام x إيفرتون

وست بروميتش x ليستر سيتي

وست هام x نيوكاسل يونايتد

14 سبتمبر

برايتون x تشيلسي

شيفيلد يونايتد x وولفرهامبتون

في حين لم يتحدد موعد المباراة الأولى لكلًا من بيرنلي & مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي & أستون فيلا، بسبب المشاركة الأوروبية للسيتي واليونايتد.