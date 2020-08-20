أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم جدول ومواعيد مباريات الموسم الجديد من البريميرليج 2020/2021.
وجاءت مباريات الأسبوع الأول من البريميرليج الذي تنطلق فاعلياته يوم السبت الموافق 12 سبتمبر على النحو التالي:
كريستال بالاس x ساوثهامبتون
فولهام x أرسنال
ليفربول X ليدز يونايتد
توتنهام x إيفرتون
وست بروميتش x ليستر سيتي
وست هام x نيوكاسل يونايتد
14 سبتمبر
برايتون x تشيلسي
شيفيلد يونايتد x وولفرهامبتون
في حين لم يتحدد موعد المباراة الأولى لكلًا من بيرنلي & مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي & أستون فيلا، بسبب المشاركة الأوروبية للسيتي واليونايتد.