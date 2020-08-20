وكيل التموين: نحو 72 مليون مواطن يستفيدون من الدعم

قال محمد دايرة، وكيل وزارة التموين، إنه يتم العمل على الوصول برغيف الخبز للمواصفات والجودة التي تناسب المواطن المصري.

وأضاف دايرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن نحو 72 مليون مواطن على مستوى الجمهورية يستفيدون من الدعم من خلال البطاقات التموينية الإلكترونية، مؤكدًا أن الوزن الجديد المقرر لرغيف الخبز لن يؤثر على جودته ومواصفاته.

وأشار إلى أنه يتم تحديث نظام صرف الخبز بالبطاقة الإلكترونية، فضلًا عن إدخال تعديلات على وزن ومواصفات وجودة الرغيف.

وأضاف أن منظومة الخبز الجديدة تشدد العقوبات بشأن المخالفات المتعلقة بوزن الرغيف المقرر من الدولة، مؤكدًا على تشديد الرقابة والمتابعة من قبل وزارة التموين بخصوص هذا الشأن.