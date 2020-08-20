رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي والرئيس الروسي يناقشان الوضع في بيلاروسيا

أجرى رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة قمة الاتحاد الأوروبي الطارئة بشأن بيلاروسيا.

وقال ميشيل -في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- "أعرب الاتحاد الأوروبي أمس عن تضامنه مع شعب بيلاروسيا في رغبته في تقرير مستقبله واليوم أكدت ذلك مجددا للرئيس بوتين، هناك طريق واحد فقط للمضي قدما وذلك من خلال الحوار السياسي الشامل وعملية سلمية وديمقراطية".

وعقد الاتحاد الأوروبي أمس /الأربعاء/ قمة طارئة بشأن بيلاروسيا عبر تقنية الفيديو، واتفق زعماء 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى رؤساء المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي خلال المؤتمر -الذي استمر نحو 3 ساعات- على بيان ختامي يكرر النقاط الأساسية التي أعربت عنها المؤسسات الأوروبية في وقت سابق إذ لم تعترف القمة بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا وطالبت بإنهاء وحشية الشرطة، وحثت على إجراء تحقيق شفاف بشأن انتهاكات الشرطة والإفراج عن جميع المعتقلين، ودعم رغبة المواطنين في تحديد مستقبلهم، وتعهد البيان بـ "فرض عقوبات ضد عدد كبير من الأفراد المسؤولين عن العنف والقمع وتزوير نتائج الانتخابات".