السلطات الإسبانية تعثر على جثث 10 مهاجرين بقارب قبالة جزر الكناري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات الإسبانية العثور على جثث عشرة مهاجرين داخل قارب قرب جزر الكناري.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس أن طائرة حددت موقع القارب وأن سفينتين تابعتين للبحرية الإسبانية عثرتا على الحطام بالفعل قبالة جزيرة "غران كاناريا".

وتابعت القناة أن 45 مهاجرا آخرين لقوا مصرعهم جراء تحطم قارب قرب الساحل الليبي وكان معظم راكبيه من دول إفريقية.

من جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق وانتقدت ما وصفته بـ"الانخفاض الحاد" في جهود الدول الأوروبية في التجاوب مع نداءات الاستغاثة وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ.

يذكر أن المسار من غرب إفريقيا إلى جزر الكناري يجذب المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا دون عبور البحر الأبيض المتوسط حيث تنشط السلطات في مكافحة الهجرة غير الشرعية.