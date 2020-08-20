مدير برنامج التنمية بالصعيد: أسيوط والمنيا أعلى محافظتين في نسب الفقر

قال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية في الصعيد، إن محافظة سوهاج ويليها قنا أكبر محافظتين في نسب الفقر، وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عامي 2014 و2015.

وأضاف أثناء لقاء ببرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن الفقر يقاس بأربع مؤشرات، وهم «البنية الأساسية - الخدمات - البطالة - مستوى رأس مال بشري»، متابعًا: «أسيوط والمنيا أعلى محافظتين في نسب الفقر حاليًا».

وأكد أن محافظة سوهاج كانت تحتل المركز الأول في المؤشرات الأربعة خلال عامي 2014 و2015، موضحًا أن هذا السبب وراء اختيار محافظتي قنا وسوهاج كبداية لبرنامج التنمية.

وأشار إلى أن مؤشرات النجاح في البرنامج سترتبط دائمًا بمؤشرات الفقر، مضيفًا أن آخر إحصائية للتعبئة والإحصاء في عام 2019 تقول إن نسبة البطالة في محافظتي سوهاج وقنا انخفضت بنسبة حوالي 6%، وذلك بعد مرور عامين على تفعيل البرنامج.

ولفت إلى أن محافظة سوهاج تراجعت في نسبة الفقر بنسبة20%، وقنا بنسبة 22%، ذاكرًا أن نسبة الهجرة في سوهاج وقنا انخفضت بنسبة 60% في أوائل عام 2020.

ونوه بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للبدء في العمل كأقاليم اقتصادية بعد تلقي طلبات من جميع محافظات الصعيد، كاشفًا أن البرنامج سيبدأ في وضع خطة لإدخال محافظتي أسيوط والمنيا ضمن أعمال البرنامج.