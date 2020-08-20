قال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إن الهيئة طرحت 210 قطع أراض في سبع مدن، للمستثمر الصغير، بمساحات تبدأ من 610 أمتار حتى 1740 مترًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن المستثمر يحصل على تلك الأراضي ويبنيها عمارات سكنية ثم يبيع الوحدات للآخرين، مشيرًا إلى تحديد المعايير بحسب قيمة الارتفاع والاشتراطات البنائية لكل مدينة.

وأشار إلى التقديم لقرعة للحصول على قطعة الأرض مع دفع مبلغ 250 ألف جنيه كتأمين، موضحًا أن المستثمر يسدد 50% من قيمة الأرض في خلال شهر بعد فوزه في القرعة، ثم يسدد القيمة المتبقية على مدار سنتين بدون فوائد، في أقساط ربع سنوية.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 210 قطع أراضٍ بعد تأهيل المقاولين والمستثمرين العقاريين (المستثمر الصغير)، وذلك بين الشركات القائمة والأفراد، بمساحات تتراوح بين 610 م2 و1740 م2، لإقامة وحدات إسكان متوسط، بـ7 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - بدر - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة - الفيوم الجديدة - سوهاج الجديدة - أسوان الجديدة)، بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين للتأهيل المقبولين فنياً.