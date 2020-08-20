أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن «بلاده ستخرج من الحروب اللامتناهية»، مشيرًا إلى أنه «سيبني قوات عسكرية لم يشهدها العالم بتمويل 2.3 ترليون دولار».

وأضاف «ترامب»، خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الأربعاء، «الولايات المتحدة أعادت بناء القوات العسكرية، وصواريخ جديدة، إضافة إلى صناعة دبابات وذخيرة جديدة كلها مصنوعة في الولايات المتحدة».

وتابع: «قمنا بتحديث قدراتنا النووية التي كانت بحاجة لتجديد وتحديثها بصورة كبيرة إلى مستوى لا يصدقه البعض»، مضيفًا: «المأمول أننا لن نستخدمها في يوم من الأيام، ولم نكن في أي يوم في موقف القوة الذي نتمتع به الآن».