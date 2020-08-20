 ترامب: سنبني قوات عسكرية لم يشهدها العالم بتمويل 2.3 ترليون دولار - بوابة الشروق
الخميس 20 أغسطس 2020 2:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

ترامب: سنبني قوات عسكرية لم يشهدها العالم بتمويل 2.3 ترليون دولار

هديل هلال
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2020 - 2:00 ص | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2020 - 2:00 ص

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن «بلاده ستخرج من الحروب اللامتناهية»، مشيرًا إلى أنه «سيبني قوات عسكرية لم يشهدها العالم بتمويل 2.3 ترليون دولار».

وأضاف «ترامب»، خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الأربعاء، «الولايات المتحدة أعادت بناء القوات العسكرية، وصواريخ جديدة، إضافة إلى صناعة دبابات وذخيرة جديدة كلها مصنوعة في الولايات المتحدة».

وتابع: «قمنا بتحديث قدراتنا النووية التي كانت بحاجة لتجديد وتحديثها بصورة كبيرة إلى مستوى لا يصدقه البعض»، مضيفًا: «المأمول أننا لن نستخدمها في يوم من الأيام، ولم نكن في أي يوم في موقف القوة الذي نتمتع به الآن».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك