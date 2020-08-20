 ماكرون: أردوغان يتبع سياسة تشكل زعزعة للاستقرار في المنطقة - بوابة الشروق
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ماكرون: أردوغان يتبع سياسة تشكل زعزعة للاستقرار في المنطقة

أ ش أ
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2020 - 1:40 م | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2020 - 1:40 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتبع سياسة تشكل عامل زعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأضاف ماكرون في تصريحات صحفية نشرتها قناة "العربية الحدث"أردوغان ينتهج "سياسة توسّعية لا تتّفق والمصالح الأوروبية"، وتشكّل "عاملاً مزعزعاً لاستقرار" أوروبا .

وتابع "يجب على أوروبا أن تتصدّى لهذه الأمور وجهاً لوجه،وأن تتحمّل مسؤوليتها أنا لست مع التصعيد لكن بالتوازي أنا لا أؤمن بالدبلوماسية الضعيفة لقد أرسلنا إشارة مفادها أنّ التضامن الأوروبي ذو معنى".

العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي تشهد تدهورا حادا في الأشهر الأخيرة بسبب سياسة أردوغان المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والتي كان أخرها دفع أنقرة بسفينة تنقيب قرب سواحل اليونان.

وعززت فرنسا مؤخرا من تواجدها في البحر المتوسط دعما لليونان وقبرص ضد ممارسات تركيا وعبرت باريس في ذات الوقت عن رفضها لأعمال تركيا ووقوفها جانب اليونان في أزمتها بالمتوسط.


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