نقل شرطية من إدارتها في بلجيكا بعدما أدت التحية النازية أمام رجل متوفي

نقلت السلطات البلجيكية شُرطية من إدارتها، اليوم الخميس، بعدما ظهرت صور لها وهي تؤدي التحية النازية فيما قيد زملاؤها سجينا توفى فيما بعد.



وألقي القبض على السجين المتوفي السلوفاكي جوزيف تشوفانيك، في مطار تشارليروي في 2018، وفق تقارير إعلامية.



وبينما كان الرجل في الحجز ضرب رأسه في حائط الزنزانة حتى نزف، حسبما أظهرت اللقطات المصورة التي حصل عليها موقع "هيت لاتست نيوس" ونشرها أمس الأربعاء.



ولم يظهر تقرير للطب الشرعي أي آثار لعقاقير يمكن أن تكون السبب في هذا السلوك، بحسب وسائل الإعلام المحلية.



وتظهر اللقطات المصورة العديد من رجال الشرطة يقيدونه بينما أدت الشرطية التحية العسكرية.



وخضع تشوفانيك لعملية إنعاش ولكنه دخل في غيبوبة وتوفى في اليوم التالي.



وعقب نشر المقطع الذي يرجع لعامين، نقلت السلطات الشرطية إلى قسم آخر لا يوجد فيه تعامل كثير مع الجمهور، حسبما قالت ناطقة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية.