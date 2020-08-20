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خبير بريطاني: اللقاحات لن تنهي جائحة فيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2020 - 10:12 م | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2020 - 10:12 م

قال خبير بريطاني اليوم الخميس، إن الإطلاق المتوقع لبرامج التطعيم العامة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الأشهر القليلة المقبلة سيساعد على الحد من انتشار الفيروس لكنه لن ينهي الجائحة.

وأضاف جون بيل الأستاذ بجامعة أوكسفورد، في ندوة عبر شبكة الإنترنت، استضافتها الجمعية الملكية للطب، "تساورني الشكوك في أن اللقاحات ستعمل بشكل محدود".

وأوضح بيل أن اللقاحات لن توفر مناعة كاملة "لكنها ستخفف من حدة المرض، وستكون بالتأكيد جديرة باستخدامها مع سكان البلاد".

وأوضح "لكنها لن تحل هذه المشكلة" مضيفا أنه يتوقع أن "يصاب بقية العالم بـ" كوفيد خلال فترة الشتاء".

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