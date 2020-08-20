رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي: لن نتنازل عن جودة الأفلام المشاركة

قال الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، إن المهرجان هذا العام سيأخذ شكلًا جديدًا، مضيفًا أنه من المُحتمل أن يقل عدد الضيوف نظرًا للظروف الحالية الناتجة عن فيروس كورونا.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الأربعاء، أنه من المُتوقع أن يقل عدد الأفلام المشاركة في المهرجان عن العام الماضي، متابعًا: «لن نتنازل عن الجودة، ولن نتنازل عن إضافة شيء جديد».

وأكد مشاركة عدد من نجوم أوروبا والدول العربية الأخرى، مشيرًا إلى أن المهرجان بدأ في تلقي الأفلام المشاركة.

وأعلن أن المهرجان سيُعقد في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل في مكتبة الإسكندرية، موضحًا أنه تم تحديد هذا الموعد بعد الرجوع لهيئة الأرصاد؛ للتأكد من ملائمة الطقس.

وأوضح أن إطلاق اسم الفنان عزت العلايلي على المهرجان في دورته الـ36 قرار متأخر، مضيفًا أنه يستحق التكريم، حيث أنه لم يمثل في مصر فقط بل شارك في التمثيل في عدد من الدول العربية أهمها سوريا والعراق.