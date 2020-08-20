سانتوس الأسترالية للنفط تسجل خسائر خلال النصف الأول من العام الحالي

أعلنت شركة النفط والغاز الأسترالية "سانتوس ليمتد"، اليوم الخميس، تسجيل خسائر صافية خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 289 مليون دولار بما يعادل 13.9 سنت للسهم مقابل أرباح صافية بقيمة 388 مليون دولار بما يعادل 18.5 سنت للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعكس هذه الخسائر خلال العام الحالي تأثيرات الانخفاض الكبير في أسعار النفط بسبب انهيار الطلب على الطاقة نتيجة جائحة فيروس كورونا.

وبحسب بيانات الشركة، فإنها سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي أرباحا أساسية بقيمة 212 مليون دولار مقابل أرباح أساسية قيمتها 411 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة من تعاقداتها مع العملاء إلى 1.67 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 1.97 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه، قرر مجلس إدارة الشركة صرف توزيعات نقدية بقيمة 0.21 سنتا لكل سهم من الأسهم العادية يوم 24 سبتمبر المقبل، على أن يستفيد من التوزيعات حملة الأسهم المسجلون في ختام تعاملات يوم 26 أغسطس الحالي.