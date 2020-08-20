ضبط سيدة استولت على 15 مليون جنيه من عدة أشخاص بالإسكندرية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع غرب الدلتا بالتنسيق مع ضباط المباحث بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط سيدة لقيامها بالاشتراك مع آخرين قاموا بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 15 مليون جنيها بزعم تمليكهم قطع أراضي زراعية مستصلحة.

كان بلاغ قد ورد لضباط للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أربعة أشخاص يفيد بقيام ثلاثة أشخاص، "اثنان منهم محبوسان على ذمة قضايا وتنفيذ عقوبة"، وسيدة "زوجة أحدهم" بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين وقيامهم بتأسيس شركة لتجارة واستصلاح الأراضي الزراعية بدائرة قسم شرطة الرمل أول شرق الاسكندرية ، وزعموا امتلاك الشركة لقطعة أرض بمساحة 300 فدان بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة "خلافا للحقيقة"، والمملوكة لإحدى الجهات الحكومية وقيامهم بتحرير عقود بيع وهمية لهم وتمكنوا من خلال ذلك الزعم من الاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغت جملتها 15 مليون جنيه.

وكشفت التحريات بالإستعلام من الجهات المختصة أفادت بعدم تصرفها بالبيع بقطعة الأرض، ولم تقم بتقنينها لأى من الشركات أو الأفراد.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الاسكندرية تم استهداف المتهمة الثالثة وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي وبإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين.

أخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.