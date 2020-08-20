 التعليم العالي: 118 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات.. واليوم آخر فرصة - بوابة الشروق
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التعليم العالي: 118 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات.. واليوم آخر فرصة

عمر فارس
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2020 - 12:03 م | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2020 - 12:03 م

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 118 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق للعام الجامعي الجديد 2020– 2021.

وأشار إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ 24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وأضاف عطا أن طلاب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت يوم السبت 8 أغسطس وتستمر مساء اليوم 20 أغسطس.

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