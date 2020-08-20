«التجارة الصينية»: بكين وواشنطن ستجريان محادثات هاتفية الأيام المقبلة حول الاتفاق التجاري

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أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس، أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على إجراء محادثات هاتفية خلال الأيام القادمة .

جاء ذلك في تصريح مقتضب للمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنغ" - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الوزارة - تعليقا على تقارير تفيد بأن البلدين ستجريان محادثات هاتفية لتقييم التقدم في اتفاق المرحلة الأولى الاقتصادي والتجاري بينهما.

يأتي هذا الإعلان بعد مرور يومين على تصريح الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" أنه "أرجأ المحادثات مع الصين، وأنه لا يريد التعامل معهم الآن ".