أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن شوارع سهل حمزة ومتفرعاته وخالد أمين ومتفرعاته وشمال شارع فيصل باتجاه الرماية من المريوطية حتى الطالبية، ويمين شارع الهرم باتجاه الرماية من المريوطية حتى الطالبية، وذلك من 10 مساء غد الجمعة إلى 6 صباحا؛ لتنفيذ أعمال تحويلات مترو الأنفاق.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة عقب انتهاء الأعمال.

وكلف المحافظ رئيس حي الطالبية بالمتابعه الميدانية للأعمال وإزالة أية معوقات خلال تنفيذ الأعمال.

وناشد المحافظ المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرا إلى أن شركة المياه ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.