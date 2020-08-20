ميركل بعد لقاء تونبرج: مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض تحد عالمي

وصفت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض بأنها يمثل تحديا عالميا.

جاء ذلك بعد لقاء عقدته ميركل مع ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبرج وثلاث زميلات لها من حركة (أيام جُمَع من أجل المستقبل) في دار المستشارية اليوم الخميس.

وصرح شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية بأن الجانبين اتفقا في هذا الصدد على أن الدول الصناعية تضطلع بمسؤولية خاصة في إنجاز هذه المهمة مشيرا إلى أن تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ تمثل الأساس لهذا.

وأضاف زايبرت أن أولويات سياسة المناخ خلال الرئاسة الدورية لألمانيا حاليا للاتحاد الأوروبي، كانت الموضوع المركزي للقاء الذي عقدته ميركل مع تونبرج وزميلتها الألمانية لويزا نويباور وزميلتيها البلجيكيتين انونا دو فيفر فان دير هايدن وادلايدا شارلييه.

وأوضح زايبرت أن الجانبين بحثا الحياد المناخي للاتحاد الأوروبي وهو الهدف الذي يجري السعي إلى تحقيقه بحلول 2050 بالإضافة إلى تحديد هدف مرحلي أكثر صرامة بالنسبة للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030.

واختتم زايبرت تصريحاته بالقول إن المستشارة بحثت أيضا مع الناشطات أهمية تسعير الانبعاثات الكربونية والتدابير الوطنية للسياسة المناخية مثل التخلي عن الاعتماد على الفحم في توليد الكهرباء.