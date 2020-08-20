تلقت سيدة داعشية، حاملة للجنسية الألمانية، هدية زفاف عبارة عن بندقية كلاشنكوف آلية أثناء إقامتها في سوريا، لكنها اضطرت لبيعها مع تدهور الأوضاع في عاصمة التنظيم بالرقة؛ بسبب المعارك، وذلك وفقا لما جاء في تحقيقات النيابة الألمانية مع الفتاة.

وبحسب وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء، انضمت الفتاة "زينب"، للتنظيم، والتحقت بصفوفه سبتمبر عام 2014، لتتزوج من مقاتل شيشاني لدى التنظيم.

وأضافت الوكالة نقلا عن التحقيقات، أن زينب عملت خلال زواجها الأول على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب أصدقائها الألمانيين للالتحاق بالتنظيم، وذلك قبل أن يقتل زوجها الأول في المعارك من نفس عام زواجهما.

تزوجت زينب بعد ذلك من مقاتل آخر ألماني عام 2015، واشترطت أن تكون هدية زواجها رشاش من نوع كلاشنكوف، على أن تتدرب عليه للقتال، فنفذ الزوج طلبها، إلا أن الظروف المادية أجبرتها أن تبيع هدية زفافها بعد الزواج بأسابيع قليلة.

وأقامت زينب مع زوجها الثاني في منزل قاما بالاستيلاء عليه في الرقة السورية، وذلك قبل أن يلقي الزوج الثاني مصرعه خلال عام من الزواج خلال المعارك.

وتم القبض على زينب عام 2017 على يد القوات الكردية، إلا أنها تمكنت من الهروب والتسلل نحو الحدود التركية، حيث تم اعتقالها هناك وترحيلها لألمانيا.

وصرح النائب العام الألماني، اليوم الخميس، بتوجيه 3 تهم لزينب، أولها الالتحاق بجماعة إرهابية، والثانية: امتلاك سلاح بما يخالف القانون، والثالثة: جريمة حرب لاستيلائها على منزل في سوريا.