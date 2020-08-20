قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم توفير 2.5 مليون لقاح للأنفلونزا الموسمية، استعدادًا لفصل الشتاء.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية «cbc»، مساء اليوم الأربعاء، أنه ابتداء من 1 سبتمبر لن يكون هناك استثناء فيما يتعلق بإجراء تحليل الـpcr للأشخاص القادمين إلى مصر.

وتابع أن هذا التحليل مفروض على القادمين إلى كل محافظات مصر سواء مصريين أو أجانب، قائلًا: «يلزم قبل ركوب الطائرة الحصول على تحليل الخلو من كورونا».

وأوضح أن هذا التحليل يتم تقديمه إلى شركات الطيران قبل 72 ساعة من موعد السفر، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات لتقليل المدة لتصل إلى 48 ساعة.

وأكد أنه لاتزال هناك مخاوف من ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا، لعدم وجود لقاح فعال له حتى الآن، مؤكدًا ضرورة استمرار فتح مستشفيات العزل، واستعداد الأطقم الطبية لأي تغيرات.

وذكر أن مصر من أكثر الدول في المنطقة قدرة على السيطرة على الفيروس، موضحًا أن هذا المجهود قد يضيع في حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.