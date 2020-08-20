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قطع نادي ليفربول الإنجليزي معسكره التحضيري في النمسا استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي ليعود مرة أخرى لإنجلترا.

ووفقا لما أشارت إلية صحيفة «ميرور» البريطانية فإن بعثة الليفر عادت مرة أخرى بشكل مفاجئ بسبب قرار حكومة بريطانيا بوضع النمسا على خريطة البلاد المحظورة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» بها، بجانب خوف البعثة من الدخول لحجر صحي.

وأشارت الصحيفة البريطانية أن ليفربول قد يضطر إلى إلغاء وديتي شتوتجارت الألماني والتي من المقرر إقامتها يوم 20 من أغسطس الجاري وريد بول سالزبورج النمساوي والتي ستُقام يوم 25 من ذات الشهر.

وذكرت «ميرور» أنه تم اكتشاف وجود حالة فيروس كورونا أثناء تواجد الفريق خلال المعسكر التدريبي للريدز في النمسا.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول اضطر للتخلي عن فكرة إقامة معسكر في إيفيان بفرنسا، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك، قبل أن يستقر النادي على السفر إلى النمسا.

ويستعد ليفربول لمواجهة الأرسنال في بطولة كأس الدرع الخيرية في نهاية أغسطس الجاري.