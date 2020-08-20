سجن ناشط سنغافوري بسبب تنظيمه فعالية شارك فيها سياسي وناشط من هونج كونج

يواجه جولوفان وام، وهو من منتقدي حكومة سنغافورة، السجن لمدة 10 أيام، بسبب تنظيمه فعالية قبل أربعة أعوام، شارك فيها السياسي والناشط في هونج كونج، جوشوا وونج.



وقال وام على موقع تويتر اليوم الخميس، إنه خسر دعوى استئناف بعد أن تم اتهامه بعدم حصوله على تصريح من الشرطة بتنظيم مناظرة سياسية تم عقدها في نوفمبر من عام 2016، تضمنت خطابا ألقاه وونج عبر تطبيق سكايب.



ووصف وام الامر بأنه "نتيجة حتمية"، وقال إنه سوف يبدأ تنفيذ عقوبة السجن غدا الجمعة بعد رفضه دفع غرامة قدرها 2000 دولار محلي (1460 دولارا أمريكيا).



يذكر أن الصين، أكبر شريك تجاري لسنغافورة، فرضت قيودا لتقليص الحكم الذاتي الخاص بهونج كونج، وهو ما عارضه وونج، الذي يواجه تهما بالمشاركة في وقفة احتجاجية محظورة في الرابع من يونيو لإحياء ذكرى مذبحة ميدان تيانانمين التي وقعت ببكين في عام 1989.