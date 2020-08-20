وزارة الكهرباء: انخفاض عدد الشكاوى المتعلقة بالفواتير

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الشكاوى المتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء، والمقدمة من المواطنين قلت عن الفترة الماضية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حبايب مصر»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الأربعاء، أن العداد المسبوق الدفع، الذي يعمل من خلال الكارت أكثر دقة من العداد العادي.

وأوضح أن هذا العداد تتم فيه عملية الحساب والخصومات والشرائح بطريقة مميكنة، بالإضافة إلى دوره في التحكم في الاستهلاك، قائلًا: «يخلو من التدخل البشري».

وتابع أنه بعد نهاية فترة المحاسبة يبدأ العداد في الحساب على الشريحة الجديدة وليست السابقة، وأيضًا يقوم بخصم قيمة تكلفة الخدمة وفرق الانتقال بين الشرائح.

وأشاد بدور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تدريب وتأهيل طلاب المدارس الكهربائية، فضلًا عن دورها في تأسيس مدارس جديدة في هذا التخصص.