الكرملين يعد باجراء تحقيقٍ إذا ما ثبُت تعرض المعارض نافالني لتسمم

صرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الخميس بأن سلطات إنفاذ القانون في روسيا ستجري تحقيقا إذا ما تأكد تعرض المعارض الروسي أليكسي نافالني للتسمم.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول للصحفيين: "بداية، نحتاج إلى انتظار نتائج الفحوص النهائية التي ستساعد الأطباء على تحديد ما حدث، وما سبب هذا الوضع، وما الذي تسبب في فقدانه (نافالني) للوعي".

وأضاف: "بعد ذلك، إذا ما (ثبُت أنه) حدث تسمم ... سيكون هناك تحقيق".

وقال إن الأطباء الروس وأجهزة إنفاذ القانون يعاملون جميع مواطني البلاد بصورة متساوية.

كانت متحدثة باسم المعارض الروسي قالت صباح اليوم إنه تعرض للتسميم بمادة يشتبه أنه تمت إضافتها إلى مشروب تناوله، وأضافت أنه تم نقله للمستشفى وتم وضعه في العناية المركزة، حيث يرقد في غيبوبة.