207 آلاف مهاجر عامل في إيطاليا يقدمون طلبات لتسوية أوضاعهم

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أن أكثر من 207 آلاف مهاجر قدموا طلبات للحصول على تصاريح الإقامة القانونية، التي تقدمها الحكومة لإضفاء الشرعية على وضع العمال الزراعيين ومقدمي الرعاية المنزلية في البلاد.



وأوضحت الوزارة أن نحو 85% من طلبات التسوية قدمتها من يعملون في خدمات بالمنازل ومقدمو الرعاية المنزلية، فيما انتقدت الأحزاب المعارضة الإجراءات الجديدة معتبرة أنها "فشلت" في تسوية أوضاع العاملين في الزراعة.



وانتهت الحكومة الإيطالية، من إجراءات تستهدف إضفاء الشرعية على عمال المزارع والعاملين المنزليين في البلاد، والتي بدأت في الأول من يونيو الماضي.



وتلقت وزارة الداخلية، نحو 207 آلاف و542 طلبا من خلال موقعها على شبكة الإنترنت، 85% منها للعمال ومقدمي الرعاية المنزليين، بينما كانت الطلبات المتبقية للوظائف الثانوية.



وجاء أكبر عدد من الطلبات في قطاعي الرعاية والخدمة المنزلية (47,337 طلبا) من منطقة لومبارديا، بينما جاء أكبر عدد من طلبات التوظيف الثانوية (6,962 طلبا) من منطقة كامبانيا، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".



ومن أصل 176,848 صاحب عمل أرسلوا طلبات لإضفاء الشرعية على عاملات المنازل كان هناك 136,138 من الإيطاليين، وبالنسبة للتوظيف الثانوي فإن 28,013 من أصل 30,694 متقدما كانوا من أصحاب العمل الإيطاليين.



وفيما يتعلق ببلدان العمال الأصلية، تصدّر الأوكرانيون عدد طلبات العمالة المنزلية يليهم البنغلادشيون والباكستانيون.



وجاء أكبر عدد من طلبات الوظائف الثانوية من الألبان ثم المغاربة والهنود، وقدم الأجانب نحو 12,986 طلبا للحصول على تصريح إقامة مؤقتة عبر البريد. وتصدرت فيرونا المقاطعات التي لديها أكبر عدد من الطلبات من هذا النوع بـ 675 طلبا، ثم كونيو (466) وكوزنسا (423) وميلانو(406).



من جهتها، قالت تيريزا بيلانوفا، وزيرة الزراعة الإيطالية، إن أكثر من 200 ألف من الرجال والنساء قد "استعادوا كرامتهم"، كما يمكن لنحو 13 ألف أجنبي اعتبارا من اليوم الاعتماد على تصريح إقامة قانوني، وتحويله إلى تصريح عمل قانوني.



وأضافت أن "هذه أرقام مهمة تؤكد مرة أخرى فضيلة هذا القانون والحاجة إليه، وعدالة المسار الذي فتح والذي سيحتاج الآن إلى أن تتبعه خطة مدتها ثلاث سنوات من أجل القضاء على زعماء العصابات".



وفي مقابلة أجرتها معها قناة "آجورا"، أكدت بيلانوفا أنها كانت ترغب في إجراء أكثر شمولاً، ولكن: "كان علي أن أكون وسطية" كما شرحت.



وأضافت أنه "من المهم إعطاء الناس الفرصة للخروج من التعتيم والاستغلال، وإذا كان علي أن أخوض هذه المعركة مجددا فسأقوم بفعل الشيء نفسه بالضبط".



فيما وصفت آنا ماريا بيرنيني، عضو مجلس الشيوخ عن حزب فورتسا إيطاليا المعارض، هذا الإجراء بأنه فاشل فيما يتعلق بالزراعة، وقالت إن "85% من طلبات تقنين الوظائف كانت لخادمات المنازل ومقدمي الرعاية المنزلية".



وأضافت أن "الأرقام النهائية التي قدمتها وزارة الداخلية تبين رسميا فشل الإجراء في القطاع الذي كان مخصصا له، أي الزراعة".