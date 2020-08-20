رئيس سريلانكا: التعديلات الدستورية تمثل أولوية لنا

تعهد رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا، في خطابه أمام البرلمان المنتخب حديثا، في أولى جلساته اليوم الخميس، بتغيير ما وصفه بأجزاء مثيرة للارتباك في دستور البلاد.

وقال راجاباكسا إن تعديل الدستور سوف يكون "أحد المهام" الأولى للبرلمان، مشيرا إلى خطط التخلص من ما وصفه حزب الشعب الحاكم بعوائق أمام حكم البلاد.

وأضاف "دستورنا، الذي تم تعديله 19 مرة منذ إقراره عام 1978، به الكثير من الأمور الغامضة والمبهمة، مما نتج عنه ارتباكا في الوقت الحالي".

وقد فاز حزبه بــ145 مقعدا في البرلمان المؤلف من 225 مقعدا في الانتخابات التي أجريت في الخامس من أغسطس الجاري، ومنذ ذلك الحين حصل الحزب على الدعم من أحزاب أصغر للحصول على أغلبية تقدر بالثلثين في البرلمان، وهى النسبة اللازمة لتمرير التعديلات الدستورية.

وكان الرئيس جوتابايا وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا قد انتقدا التعديل الدستوري الذي طرحته الحكومة السابقة وطالبا بتغييره .

وقال اودايا جامانبيلا ، الوزير والمتحدث الحكومي" إحدى أولوياتنا سوف تكون تمرير تعديلات دستورية مع خلال التخلص من بنود سابقة، مازالت تمثل عائقا أمام حكم البلاد".

وينص التعديل الدستوري، الذي يعرف باسم (التعديل 19) ويرغب الرئيس في تغييره على تولى لجان مستقلة التعيينات في المؤسسات المهمة مثل القضاء والخدمة العامة ولجنة الانتخابات.

ولكن التعديل مهد الطريق أمام إقرار بند الحق في الحصول على المعلومات، الذي تم تبنيه من أجل حصول المواطنين على المعلومات بصورة سهلة، ويستخدمه الصحفيون وجماعات الحقوق المدنية بصورة واسعة.

وقال جامانبيلا إن الادارة الحالية ترغب في الإبقاء على هذا البند.

وتعهد الرئيس في خطابه بضمان توفير الأمن في الوقت الذي تضررت فيه ثقة الشعب بصورة كبيرة في أعقاب تفجيرات عيد الفصح عام 2019.