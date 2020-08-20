رئيس النواب القبرصي يعرب عن امتنانه لروسيا لدعمها طويل الأمد لبلاده

أعرب رئيس مجلس النواب القبرصي ديميتريس سيلوريس، عن امتنانه للاتحاد الروسي على دعمه الطويل الأمد لقبرص.

وأشار سيلوريس إلى العلاقات التقليدية التاريخية بين كلا الشعبين والتزام البلدين بالسلام والاستقرار والازدهار في العالم على أساس المبادئ والقيم المشتركة، وذلك في رسالة أرسلها إلى رئيسة مجلس الاتحاد في البرلمان الروسي فالنتينا ماتفينكو بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أغسطس 1960، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية اليوم الخميس.



بدورها، أشارت المسؤولة الروسية في رسالتها إلى العلاقات الودية بين البلدين والتي أقيمت فور استقلال جمهورية قبرص، وأنها تتطور بشكل مستمر على جميع المستويات.



كما أكدت ماتفينكو مجددا أهمية التعاون البرلماني لصالح الاستقرار في المنطقة الأوسع، وكذلك لتحقيق السلام والازدهار لشعب قبرص.



بينما أعرب سيلوريس عن امتنانه لروسيا لدعمها الطويل الأمد - كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - لحل المشكلة القبرصية على أساس القرارات المعنية للأمم المتحدة.



وأشار إلى أنه مقتنع بأن العلاقات الودية التقليدية والتعاون بين البرلمانين سيستمران في التطور على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف.