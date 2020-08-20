تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف على جميع الأنحاء ليلًا.

وأضافت الأرصاد، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الخميس، أنه من المتوقع حدوث نشاط للرياح على خليج السويس وهو ما سيؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 35

بورسعيد 26 31

الإسكندرية 25 31

شرم الشيخ 30 38

أسوان 29 42

كاترين 19 33

الإسماعيلية 22 36