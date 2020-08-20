محافظ كفر الشيخ: الطفلة أمنية ضحية التعذيب بالجيزة تعرضت لانتهاكات جسدية أكثر من اللازم

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الطفلة أمنية ضحية التعذيب بالجيزة، تعرضت لعملية تعذيب أثناء العمل بالقاهرة، مشيرًا إلى إعادة الفتاة لأسرة الأب عندما تدهورت حالتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن الفتاة تعرضت لانتهاكات جسدية أكثر من اللازم لطفلة لا تتعدى التسع سنوات، موضحًا أن والد الفتاة منفصل عن والدتها.

وذكر أن الوالد أبلغ الشرطة بعدما رأى ما تعرضت له ابنته، متابعًا: «تمت الإجراءات وتم نقل الفتاة لمستشفى طنطا الجامعي للعلاج وهي مصابة بعدد من الحروق والإصابات».

ولفت محافظ كفر الشيخ إلى أن معاون المحافظ زار الفتاة في المستشفى، مؤكدًا أن الطفلة تحتاج إلى دعم نفسي وطبي قوي؛ لتتخلص من آثار الحادث الأليم.

وأكد متابعته التحقيقات في النيابة العامة حتى يحصل الجناة على عقابهم، مضيفًا: «وزارة التضامن الاجتماعي تتفاعل مع الأسرة ونفحص الحالة لكل ابن، ونتعامل مع باقي الأخوة».

واستجوب فريق من النيابة العامة، برئاسة عمرو عبد الحكيم وكيل نيابة أول طنطا، الطفلة أمينة إبراهيم فتحي، ضحية التعذيب المحجوزة حاليًا داخل قسم الحروق بمستشفى الطوارئ بجامعة طنطا، وذلك بعد تحسن حالتها اليوم، حيث قال باسم حسن إبراهيم أحد أفراد الأسرة ضحية تعذيب أسرة محافظة الجيزة، والمقيم معها بمستشفى جامعة طنطا، إن الطفلة كانت تعيش مع والدتها بعد انفصال والدها عنهم، وفوجئوا بعد طلب لقاء الطفلة من الأب بتعرضها لتعذيب وإصابات وحروف بالغة من الأسرة التي كانت تخدم في بيوتهم بدون علم والدها.