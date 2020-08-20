مصرع شخص وإصابة 11 آخرين إثر محاولة مئات المهاجرين اقتحام حدود إسبانيا

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، مصرع مهاجر وإصابة 8 آخرين و3 من أفراد حرس الحدود، خلال محاولة 300 شخص عبور السياج الحدودي الذي يفصل مدينة مليلية الإسبانية عن الأراضي المغربية.



وقالت الحكومة إن نحو 30 شخصا نجحوا في العبور إلى الأراضي الإسبانية في المحاولة التي وقعت قرابة الساعة 6:30 صباح اليوم وهو الوقت الذي يجري فيه عادة تغيير الحرس على الجانبين الإسباني والمغربي، بحسب ما نقلته صحيفة "إل باييس" الإسبانية.



وأضافت أن شابًا لقي مصرعه، فيما تلقى 8 مهاجرين و3 من أفراد حرس الحدود العلاج من إصابات وكدمات، مشيرة إلى أن قوات الأمن المغربية تمكنت من اعتراض وصد غالبية المجموعة التي حاولت العبور.



ووفقا للصحيفة، تشير المعلومات الأولية إلى أن المهاجر الشاب توفي لأسباب طبيعية بعد عبوره الحدود، وحاولت فرق الطوارئ إسعافه دون أن تنجح.



وهذه هي ثاني محاولة اقتحام جماعي للحدود في مليلية هذا العام؛ ففي أبريل، وخلال حالة الطوارئ التي أعلنتها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، تمكن 53 شخصًا من الدخول إلى المدينة، بحسب الصحيفة.



وتشير إحصاءات وزارة الداخلية الإسبانية إلى أن 1383 مهاجرا على الأقل دخلوا إلى منطقتي سبتة ومليلية الإسبانيتين الواقعتين بشمال إفريقيا من المغرب المجاورة برا دون تصريح خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يعد أقل بحوالي 1930 شخصا عن الفترة نفسها من العام الماضي.