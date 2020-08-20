تركيا تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا خلال 6 أسابيع

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قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في مقابلة متلفزة اليوم الأربعاء إن بلاده سجلت 1303 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يمثل أكبر زيادة يومية في الإصابات بالفيروس في البلاد خلال شهر ونصف.

وبحسب وكالة أنباء بلومبرج، سجلت تركيا 23 وفاة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6039. ووصل معدل الإشغال لمرضى كورونا داخل وحدات الرعاية المركزة إلى 8ر64 في المئة.

وأوضح الوزير أن عدد الحالات الحادة بين المصابين في تزايد.

وأشار الوزير إلى أن أربع شركات بدأت إنتاج لقاح مضاد للفيروس، وهو يستخدم في علاج مرضى كورونا في البلاد.