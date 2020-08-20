قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة ستطلق مبادرة غدًا تحت عنوان الأمل حياة؛ لمواجهة محاولات الجماعات المتطرفة التي تبُث الإحباط في نفوس الشباب.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن قرار عودة صلاة الجمعة في المساجد كان بعد التأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية خلال الخمس صلوات، متابعًا: «نحتاج مزيدًا من الوعي».

وأوضح أن الخطبة لن تتجاوز عشر دقائق بعد أن كانت تصل إلى 20 دقيقة، مطالبًا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والقفازات والحرص على التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن مدة الخطبة المُحددة لا تتخالف مع الشرع، موضحًا أن الخطيب المؤهل والمدرب يستطيع أن يقدم المعلومة خلال العشرة دقائق.

وأكد أن صلاة الجمعة واجبة ولكن في الحالات الطبيعية التي لا يكون فيها حائل يمنع، مضيفًا أن الصلاة ستقتصر على المساجد الكبرى والجامعة، مع استمرار غلق الزوايا.

وكانت أصدرت الوزارة قرارًا اليوم بعودة صلاة الجمعة في المساجد ابتداء من 28 أغسطس الجاري.