أعربت غادة نور الدين، والدة الطفل ياسين ياسر، الذي فُقد في المترو، عن سعادتها لعودة ابنها إليها سالمًا، متوجهة بالشكر لكل من ساعدها في إعادته إليها مرة أخرى.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، إن ياسين خرج مع شقيقته لشراء بعض الأغراض من محل البقالة، لكنه لم يعد معها للمنزل.

وأضافت أنها خرجت لتبحث عنه بنفسها في الشارع عندما تأخر، مشيرة إلى أن أصدقائه أخبروها بأنهم شاهدوا فيديو لياسين على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتجول في المترو.

وأكدت أنها لم تكن تعلم بذهاب ياسين إلى محطة المترو سوى بعد إخبار أصدقائه لها بأنهم شاهدوه، مضيفة أن ياسين كان لديه فضول لركوب المترو منذ بدء تجربته.

وأوضحت أنه ترك شقيقته وذهب واشترى تذكرة واستقل المترو حتى وصل محطة العتبة، ذاكرة أنه ظل جالسًا في المحطة حتى رآه أحد الموظفين في المترو يبكي ويقول إنه يريد والدته.

ولفتت إلى أن ياسين هو من أخبر الموظف بأنه من منطقة أبراج الفاروقية ليعيده إليها، معربة عن امتنانها لمن ساعدوها في إيصال ابنها إليها: «رئيس المباحث أتى إلى المنزل ليطمئن على ياسين».

وكان برنامج «مساء dmc»، قد عرض فيديو، مساء أمس الثلاثاء، ناشد فيه المواطنين مساعدتهم في إيصال ياسين لوالدته، بعد انتشار فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتجول في المترو عدة ساعات دون وجود أحد معه.