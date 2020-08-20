كولومبيا: إصابات كورونا تتجاوز النصف مليون حالة

أعلنت وزارة الصحة الكولومبية تأكيد إصابة أكثر من نصف مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء أوائل مارس الماضي.

وأوضحت الوزارة - في تقريرها اليوم الخميس، وفقًا لموقع "كولومبيا ريبورتس" الصادر باللغة الإنجليزية - أنه تم تسجيل 13 ألفًا و56 إصابة جديدة، مُشيرة إلى الإبلاغ عن 360 حالة وفاة وسط ما كان متوقعًا أن تكون هذه الإعداد بمثابة الذروة الأولى للوباء.

وذكرت دراسة علمية نُشرت في المجلة الدولية للأمراض المعدية، أن العدد الحقيقي للعدوى يمكن أن يكون أعلى بأربعة أضعاف بسبب الاختبارات المحدودة للكشف عن الإصابة بالفيروس في البلاد.