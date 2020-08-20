بلجيكا تعتزم فتح حدودها أمام الشركاء غير المتزوجين

تعتزم بلجيكا فتح حدودها أمام الشركاء غير المتزوجين، الذين فرقت جائحة كورونا بينهم، وذلك بدءا من الأول من سبتمبر.



وسوف تسمح البلاد لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذين هم في شراكة طويلة الأم، بدخول أراضيها لزيارة شركائهم.



وأعلنت رئيسة الوزراء صوفي فيلمس اليوم الخميس أنه سيتعين على هؤلاء الالتزام بالقواعد العامة المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، مثل الخضوع لفحص الكشف عن كورونا في حال كانوا عائدين مما يطلق عليها المناطق الحمراء، والدخول في عزل ذاتي.



وقالت فيلمس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الأمن البلجيكي: "تعلمون أن الحب لا يعرف الحدود. ولم يعد يمكن الدفاع عن الانفصال الجسدي لثنائيات معينة.



وفي إطار جهود احتواء فيروس كورونا، أغلق الاتحاد الأوروبي حدوده، باستثناء حالات السفر الضرورية.



وقبل قرار اليوم، فإن دخول بلجيكا –وأغلب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى- مسموح به فقط لأفراد الأسر ولكن ليس لغير المتزوجين والذين هم في علاقات طويلة الأمد، وقد آثار ذلك غضبا عاما وحملة تحت اسم "الحب ليس سياحة".



وبهذه الخطوة، حذت بلجيكا حذو مجموعة قليلة من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبينها ألمانيا وهولندا والدنمارك، والتي فتحت حدودها بالفعل أمام الثنائيات غير المتزوجة.



وسوف يتحتم على الثنائيات إثبات وجود علاقة ملتزمة.



وخففت بلجيكا أيضا بعض الإجراءات الأخرى مثل رفع الحدود عن فترة التواجد في المتاجر، والسماح لشخصين بالتسوق معا.