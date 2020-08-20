مدحت نافع: اتخذنا إجراءات عديدة حتى لا نضطر إلى تصفية «الحديد والصلب»

قال دكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق: إنه تم اتخاذ إجراءات عديدة من قبل شركة الحديد والصلب المصرية لتجنب تصفيتها.

وأضاف نافع لـ«الشروق» ردا على تساؤل عما إذا كان إقامة الشركة لمصنع مكورات يمكن أن يدعم موقفها ويساعد على عدم تصفيتها كما يتردد، أن «كل محاولات تسوية المديونيات وحل المنازعات التاريخية واتفاقات تركيز الخام ومصنع المكورات وتأهيل الورش وتطوير الغلايات قبل ذلك هدفها تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للشركة وعدم اللجوء للتصفية».

يذكر أن كل هذه الإجراءات تم اتخاذها فى فترة رئاسة نافع للشركة القابضة المعدنية، الذى تركها قبل نحو شهرين بعد تقديم استقالته.

وعادت قضية تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى الواجهة مرة أخرى، بعد عدة أشهر من الصمت، بعد أن ألمحت بعض الصحف إلى وجود قرار بالتصفية سيتم الإعلان عنه قريبا، مما اضطر الشركة المدرجة فى البورصة للرد، أفادت فيه عدم حسم هذه القضية بعد.

وأوقفت إدارة البورصة المصرية التعاملات على الشركة الثلاثاء الماضى، لحين الرد على ما يتردد بشأن تصفيتها، وعلقت كل الطلبات والعروض للبيع والشراء، ولكن لم يحسم رد الشركة للبورصة القضية أيضا.

وقالت الشركة: إنه لم يتم حسم موقف الشركة النهائى، المتعلق بالتصفية حتى الآن، رغم النتائج السلبية للشركة على مدى السنوات الماضية.

وأوضحت أنها تعانى من خلل فى هيكلها التمويلى، وانخفاض حجم إنتاجها، حيث تقدر نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية بنحو 7% بنهاية مارس الماضى، رغم مساندة الدولة والوقوف بجانبها، وتوفير جميع مستلزمات التشغيل.

وبلغت خسائر الشركة بنهاية مارس الماضى، نحو 783.8 مليون جنيه، وقُدر حجم المديونيات المستحقة على الشركة بنحو 9.1 مليار جنيه، كما أن نسبة الخسائر المرحلة إلى رأس المال بلغ 410%..

وبالنسبة للمناجم، قالت الشركة: إنها وقعت أخيرا عقد شراكة مع شركة «فاش ماش» الأوكرانية، وذلك لرفع تركيز خام الحديد بالواحات البحرية، باستخدام تكنولوجيا الفصل المغناطيسى الجاف الموفر للمياه، وتم الاتفاق على إنشاء وحدة نصف صناعية وفى حالة نجاح التجارب سيتم عمل مصنع لتركيز الخام، وكذلك مصنع للمكورات.

ووقعت الشركة اتفاقا مع بنك مصر، فى يونيو الماضى لتسوية مديونية بنقل ملكية قطعتى أرض إلى البنك مصر، كما قامت فى فبراير الماضى، بتوقيع تسوية مع شركة الغاز لسداد مديونية تبلغ قيمتها 3.6 مليار جنيه.