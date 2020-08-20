استمر هاتف الطبيب السبعيني ياسين عبد الوارث، بالاهتزاز والرنين برسائل من شتي بقاع الأراضى اليمنية من قبل أطباء يخبرونه عن تطورات الأوبئة والمستشفيات الميدانية لكنهم لم يعلموا بعد بوفاة صاحب الهاتف الذي حمل على عاتقه طوال نصف قرن محاربة مختلف الأوبئة في المجتمعات اليمنية والتي ختمها بصراع مع فيروس كورونا المستجد فقد فيه حياته.

ويقول عبد السلام عقل طبيب الأوبئة اليمني ورفيق درب ياسين لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، إن اليمن بحاجة إلى 100 سنة حتى تحصل على طبيب أوبئة مثل ياسين.

ولد ياسين عبد الوارث في مدينة تعز اليمنية لأسرة من 7 أبناء هو أكبرهم وقرر منذ شبابه المبكر أن يكون له دور فى توفير العلاج والرعاية لمجتمعه فسافر إلى الاتحاد السوفييتي وعمل كموظف رادارات جوية للانفاق على مصاريف دراسته للطب قبل أن يعود لليمن ويدير المركز الصحي الريفي -حيث يقيم- ليقوم منفردا بجميع المهام من التشخيص للجراحة.

ويقول عبد الحكيم القولاني طبيب التقى ياسين منذ ربع قرن إنه لم يكن يعبأ بشيء كون مكان انتشار الوباء كان بعيدا أم قريبا أم كان يوم تلقي الاستغاثة يوم عطلة أو عمل فقط كان يسارع حين تلقى أي بلاغ عن انتشار وباء بتشكيل فريق سريع والتوجه نحو المنطقة الموبوءة.

ويعتقد أفراد أسرة ياسين عنه، أن مناعته مقاومة للأوبئة فقد شهد كل الأوبئة التي انتشرت بالمجتمعات اليمنية من الكوليرا وحتى الملاريا وحمى الوادى المتصدع إذ كان يزور مختلف القرى المعزولة بالجبال أو الواقعة في الوديان البعيدة غير مزود بأبسط معدات السلامة من كمامات وملابس واقية من العدوى.

ويتذكر عقل، عن صديقه كيف كانت له إسهامات ميدانية كبيرة منها تلك حين زار منطقة تهامة الموبوءة بالملاريا منذ 21 عاما حين كانت الإصابات هناك تبلغ 47% من أهالي المنطقة وبعد عمل سنة في "تهامة" تمكن ياسين من الإسهام بخفض نسبة الإصابات لـ3% فقط.

بينما يضيف عقل أن ياسين كون خبرة عالية بمختلف الأوبئة ما أهلّه لمساعدة نفس المنطقة أيضا بالتغلب على وباء حمى الوادي المتصدع من خلال نصائحه بزيادة الإجراءات الاحترازية نحو لفئات الأكثر عرضة للإصابة من كبار السن والأطفال والحوامل والابتعاد عن الماشية التي تعد ناقلا قويا للمرض.

ويقول إسحاق ابن ياسين إنه عند اندلاع الحرب منذ أعوام باليمن كان والده على رأس قافلة طبية لمكافحة الملاريا في مدينة مأرب حين هاجمهم مسلحين واستولوا على كافة المعدات والأدوية لديهم وبعد حل المشكلة عبر المفاوضات تراجع كل أفراد القافلة عن الاستمرار ماعدا ياسين الذي أصر على تشكيل قافلة أخرى وإكمال مهمته فى المنطقة.

ويقول جمال شقيق ياسين عنه إنه كان شخصا كريما للغاية ولا يهمه إن كان سينفق الـ1000 دولار التي لا يملك غيرها لمساعدة أي من أشقائه، كما أنه كان يتكفل بتعليم وتزويج أشقائه الصغار.

وعلى عكس بقية الأسر اليمنية المحافظة المهمشة للمرأة، كان بيت ياسين يختلف تماما إذ حرص كل صباح أن يشترى الطعام لوالدته ويجعلها أول من يتناول الفطور بالمنزل بعكس العادات التي تجعل المرأة آخر من ينال نصيبه من الطعام.

وعن وفاته، يقول أفراد أسرة ياسين إنهم يتوقعون أن الطبيب الذى ناهز الـ72 عاما أصيب بالعدوي عبر احتكاكه بإحدى المستشفيات الميدانية التي يشرف عليها فى صنعاء.

وأضافوا أن معظم المستشفيات رفضت استقبال الطبيب بعد إصابته وحين قبلت إحداهن متأخرا لم تعالجه إلا بعد 9 ساعات من قدومه ليفارق الحياة بعد فترة من إصابته بالفيروس.