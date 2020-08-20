سجلت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا بنسبة 9ر0% خلال 24 ساعة حتى الساعة 0715 من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 53ر5 مليون حالة، وذلك وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وتأتي الزيادة في أعداد الحالات على مستوى الولايات المتحدة، مماثلة لمتوسط المعدل اليومي للزيادة خلال الأسبوع الماضي، والذي كان 9ر0%.



وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر حصيلة للإصابات المؤكدة حتى الآن، بواقع 647 ألفا و363 حالة، وذلك بعد تسجيل زيادة بنسبة 4ر1% مقارنة بالتوقيت نفسه أمس الأربعاء.



وشهدت ولاية هاواي زيادة بنسبة 9ر4% في عدد الإصابات بها بالمقارنة بنفس التوقيت أمس الأربعاء، ليرتفع إجمالي الإصابات في الولاية إلى 5609 حالات.



وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالفيروس في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث توفى 256 شخصا بالولاية نتيجة إصابتهم بمرض "كوفيد–19" الذى يسببه فيروس كورونا المستجد.