البنك المركزي النرويجي يبقي على معدل الفائدة عند صفر

أبقى البنك المركزي النرويجي، اليوم الخميس، على معدل الفائدة عن صفر، وهو المستوى الذي وصل إليه منذ أن اتخذ البنك سلسلة من التخفيضات الطارئة في ذروة أزمة فيروس كورونا مطلع هذا العام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك القول إنه من المحتمل أن يحتاج للإبقاء على معدل الفائدة عند أدنى مستوى "لبعض الوقت" من أجل إتاحة الفرصة للاقتصاد للتعافي من تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقال محافظ البنك اويستين اوسلين، في بيان: "لجنة تقييم التوقعات المستقبلية وتوازن المخاطر ترى أنه من المرجح أن تبقى سياسة معدل الفائدة بصورة كبيرة عند مستوى اليوم لبعض الوقت في المستقبل".

وتواجه النرويج ركودا متوسطا مقارنة ببيقة دول أوروبا، عقب تمكنها من السيطرة بنجاح على فيروس كورونا في مراحل التفشي الأولى.

ولكن البنك أشار في بيانه إلى "وجود غموض كبير بشأن مزيد من التعافي الاقتصادي"، لافتا إلى زيادة حالات الإصابة بالفيروس، مما يضطر السلطات لإعادة فرض قيود على الحركة.

وقال البنك: "الاقتصاد النرويجي في ظل ركود عميق، النشاط الاقتصادي تعافي خلال الأشهر الأخيرة، ولكنه مازال أقل من معدلاته قبل ظهور فيروس كورونا".

وأضاف: "البطالة تراجعت ولكنها مازالت مرتفعة، معدل التضخم ارتفع ولكنه مازال أعلى من الهدف المحدد".