صحيفة سعودية: الزمالك يرغب في تكرار تجربة ساسي مع أنيس البدري

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فتح مسؤولو نادي الزمالك باب المفاوضات مع أنيس البدري صانع ألعاب نادي الاتحاد، بحسب ما ورد في صحيفة "الرياض" السعودية.

وذكرت الصحيفة السعودية أن الزمالك يرغب في تكرار تجربة التونسي فرجاني ساسي الذي قدم مستويات ممتازة مع الفارس الأبيض بعد فترة غير جيدة بقميص النصر.

وأوضحت الصحيفة أن البدري كان قد نفى في بيان نيته مغادرة الاتحاد وشعوره بالسعادة داخل صفوف الفريق، إلا أن مسؤولو الزمالك يضعون اللاعب ضمن أهداف الموسم الجديد.

وكان أنيس البدري قد انضم إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الترجي التونسي.

ولم يقدم البدري المتوقع منه بقميص الاتحاد خاصة أنه كان أحد أعمدة الفريق التونسي والذي توج معه ببطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2018 على حساب الأهلي.