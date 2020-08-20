جدل علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تشويه تمثال السادات في ميت أبو الكوم

فجر تمثال الرئيس أنور السادات في قرية ميت ابو الكوم في المنوفية قضية تشويه الرموز بتماثيل رديئة التنفيذ، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لتمثال مشوه للرئيس السادات، والذي اعتبروه اعتداء علي بطل الحرب والسلام واستهانة بتاريخ رجل احترمه العالم كله وأشاد بشجاعته وحنكته السياسية.

تمثال ميت ابو الكوم تم تشويهه اثناء تجديده بشكل عشوائي ودون رجوع لاي جهة وسمية، وان المسئولين بالمحافظة نفوا علمهم بإجراء عمليات تجديد لتمثال السادات.

يذكر ان مجلس الوزراء كان قد اصدر قرارا قبل عام مضى بشأن ترميم وصيانة تماثيل الميادين يمنح وزارة الثقافة دون غيرها الإشراف على اي اعمال ترميم او تجديد تماثيل الميادين.