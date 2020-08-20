الإنفلونزا والالتهاب الرئوي عصفا بالبريطانيين أكثر مما فعله كورونا

كشف مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن الإنفلونزا والالتهاب الرئوي تسببا في وفاة 1013 شخصا في إنجلترا وويلز خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري، مقارنة بفقدان حياة 152 شخصًا بسبب فيروس كورونا.

وكانت بريطانيا سجلت يوم الثلاثاء الماضي 1089 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث انخفض المعدل اليومي للإصابات لليوم الثالث على التوالي.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن خبراء قولهم، إن مخاوفهم من حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا قليلة، لأن الحالات الإضافية ناتجة عن مزيد من الاختبارات في المناطق التي تنتشر بها الإصابات بشدة، والتي تقع شمال البلاد.

ويبلغ العدد الرسمي للوفيات حتى الآن في بريطانيا 41381، بمعدل وفاة 10 أشخاص فقط في المتوسط كل يوم.

يأتي ذلك بعد أن أكد وزير الصحة مات هانكوك، أن الحكومة ستمضي قدما لإلغاء برنامج الصحة العامة في إنجلترا "phe".

ومؤخرًا، أطلق وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، المعهد الوطني الجديد لحماية الصحة العامة بالبلاد، حيث من المقرر أن يستجيب المعهد لكل ما يهدد الصحة، بما في ذلك الأمراض المعدية والأوبئة.