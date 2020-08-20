إيطاليا تسجل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزراة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيل 845 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أكبر زيادة يومية تشهدها البلاد منذ 16 مايو، بحسب مسؤولين.



وبحسب بيانات الوزارة التي نقلتها وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، استمر الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" لليوم الثاني على التوالي يوم الخميس، بتسجيل 845 حالة جديدة، بزيادة 203 حالات عن حصيلة أمس الأربعاء التي بلغت 642 حالة، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 256 ألفا و118 حالة، فيما تم تسجيل ست وفيات جديدة، مقارنة بسبعة يوم أمس، لترتفع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا إلى 35 ألفا و418.



وجاء العدد الأكبر من الحالات الجديدة على المستوى الإقليمي في إقليم فينيتو (159 حالة)، وإقليم لومباردي (154 حالة)، وإقليم لاتسيو (115 حالة).



وقال مسؤولون إن الزيادة اليومية في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" اليوم هي الأكبر منذ يوم 16 مايو الذي شهد تسجيل 875 حالة، وكانت إيطاليا حينها ما تزال تخضع للإغلاق التام الذي فرضته السلطات لمواجهة تفشي المرض في مارس ورفعته في 18 مايو.